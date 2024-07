Fødevaregrossist kører elektrisk

Fredag 19. juli 2024 kl: 12:15

Af: Redaktionen Sammenlagt råder Dansk Cater A/S over omkring 300 lastbiler til distribution af fødevarer til storkøkkener, kantiner, restauranter, caféer med videre over hele Danmark.- Dansk Cater A/S har haft som ambition at være first mover inden for fødevaredistribution med indførelse af fuld-elektriske lastbiler. Foreløbig er der investeret i over 20 fuld-elektriske enheder, hvori de to nye Scania indgår, siger Mogens Andreasen, der er distributionsleder hos BC Catering Odense og ansvarlig for indkøbet af de to fuld-elektriske Scania hos Stiholt.Der er tale om tre-akslede lastbiler med SOR-kølekasse og BÄR-lift leveret af Fyns Karosseri Byg (FKB) i Odense. De er udrustet med styrbar bogieaksel bag trækakslen for at reducere dækslitage og skader på underlaget ved snæver manøvrering.



Både lastbilen driftsmotor, Frigoblock-køleaggregatet og liften drives af strøm fra lastbilens driftsbatterier, der har en samlet kapacitet på 297 kWh fordelt på ni batterier, der er placeret dels under førerhuset og dels på siderne af chassiset.





Opladning af batterierne sker på virksomhedens plads i Odense med standard CCS-2 stik. For at forlænge batteriernes levetid sker opladningen langsomt med Kempower T-serie ladere på 40 kW i løbet af natten, så bilerne er klar til den næste dags fuldelektrisk kørsel, når chaufføren kommer om morgenen.





Ud over den elektriske drivline med elektrisk drivmotor, to-trins gearkasse samt batteripakkerne svarer de elektriske Scania 25P-modeller stort set til de tilsvarende P 250 diesel-versioner. I BC Catering Odenses tilfælde er de udrustet med kort CP14-førerhus med lav indstigning samt fuld luftaffjedring på alle tre aksler. SOR-kasserne er 9,9 meter lange og 2,55 meter brede og forsynet med langsgående skillevæg, så bilerne kan køre med gods ved to forskellige temperaturer samtidig.











