Det er en klog beslutning at bevare DIS-ordning

REDERIORGANISATION OM UDSPIL PÅ SKATTEOMRÅDET:

Torsdag 20. juni 2024 kl: 13:16

Af: Redaktionen SVM-Regeringen har afsluttet et arbejde med at se på de gældende er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger. Det betyder eksempelvis at DIS-ordningen, der har stor indflydelse på danskflagede skibsfarts internationale kon­kur­ren­ce­ev­ne, bevares.- Det er rigtig godt, at regeringen har besluttet sig for at bevare DIS-ordningen, også kendt som sømandsskatten. Jeg ser det som et meget klart udtryk for, at regeringen anerkender, at danskflaget skibsfart er værd at bevare og skaber stor værdi for Danmark. Det Blå Danmark er en dansk styrkeposition, som vi skal udvikle, ikke afvikle, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Hun fremhæver, at Danske Rederiers sober og saglige arbejde med at forklare betydningen af skibe på dansk flag har båret frugt.Uden sømandsskatten ville dansk skibsfart ifølge Danske Rederier blive svækket markant. Systemet med en sømandsskat er en form for global standard, som alle de andre sø­fart­s­na­tio­ner, danske rederier konkurrerer med på ver­dens­mar­ke­det, også har.Det vækker således glæde i Danske Rederier, at der nu igen er ro om skibsfartens og andre erhvervs rammevilkår.- Jeg vil gerne kvittere for, at regeringen har lyttet til vores alvorlige bekymringer. Nu er der igen ro om rammevilkårene for dansk skibsfart. Vi er Danmarks største eksporterhverv og bidrager med jobs og velstand til hele landet. Så dagens udmelding er godt nyt for hele Danmark, siger Anne H. Steffensen.