Norsk postkoncern har sat flere fossile lastbiler til side

Søndag 16. juni 2024 kl: 15:08

Af: Redaktionen - Vi har et tociftret antal transporter, der kører på strækingen hver dag, så det er et miljøtiltag, som vil kunne mærkes, siger direktør for mennesker og bærekraft i divisionen Nettverk Norden i Posten Bring, Margrethe Aamodt.Posten Bring har gennem længere tid arbejdet på at få skabt længere korridorer, hvor koncernen hver dag udelukkende bruger lastbiler, der kører på fornybar energi, når de kører med pakker og gods.

I øjeblikket er i alt fem lastbiler, der kører på strækningen, biogaslastbiler. I løbet af kort tid vil Posten Bring så indsætte et par batteri-elektriske lastbiler.







- Vi har høj aktivitet og fragter hver dag mange pakker og gods mellem Vestfold og Oslo. Den strækning, lastbilerne mellem Stokke og Oslo tilbagelægger i løbet af et år, svarer til 15 gange rundt om jorden. Og udslipsbegrænsningen svarer til 182 dieselpersonbiler, siger Margrethe Aamodt.







I dag har Posten Bring Norges største flåde af køretøjer, der kører på fossilfri og fornybar energi - totalt 2.972. Koncernen har som mål, at ingen kørertøjer kører på fossile brændstoffer i 2023





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.