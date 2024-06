Cyklist stødte ind i lastbil

Af: Redaktionen Chaufføren i lastvognstoget - en 80-årig mand fra Roskilde Kommune - opdagede først sammenstødet, da han konstaterede, at en cykel var røget ind under et baghjul på lastbilen.Cyklisten, en 46-årige mand fra Polen, blev bragt til sygehuset med alvorlige, men ikke kritiske skader. Han skal senere afhøres med tolk for at afklare, hvor han kørte, da uheldet skete. Cyklen blev totalskadet og lastbilens baghjul fik skader, så den ikke kunne køre videre. Politiet optog rapport om uheldet.