Svensk rederi køber dansk færgerute til Norge

Mandag 10. juni 2024 kl: 11:46

Af: Redaktionen Salget af færgeruten Oslo-Frederikshavn-København til Gotlandsbolaget omfatter de to færger, der er indsat på ruten, og terminal- og havneaftaler. DFDS oplyser, at de godt 800 medarbejdere, der er beskæftiget på ruten og i støttefunktioner, skifter den nye ejer.- Ruten er en del af vores historie og arv, og det er med tungt hjerte, at vi har fundet et nyt hjem til ruten og skal sige farvel til mange værdsatte kolleger. Vi har fundet, at dette er den bedste vej frem for alle. DFDS er vokset og har udviklet sig markant igennem årene, og ruten fortjener en ejer med cruise-oplevelser som en central del af deres strategi fremadrettet. Det er vi glade for at have fundet hos Gotlandsbolaget, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør i DFDS.Oslo-Frederikshavn-København-ruten, der først og fremmest er en cruise-oplevelse med godt 700.000 passagerer årligt mellem Norge og Danmark, harmonerer godt med Gotlandsbolagets strategiske fokus.- Vi ser et stort potentiale i denne forretning. Ruten perfomer godt i dag, og sammen med vores nye kolleger vil vi arbejde for både at sikre kontinuitet og at udvikle produktet. Dette er endnu et skridt i vores strategiske retning for at udvide inden for passagerområdet, siger Håkan Johansson, der er administrerende direktør i Gotlandsbolaget i en kommentar til handlen.De to færger - »Crown Seaways« og »Pearl Seaways« - skifter ikke flagstat i forbindelse med frasalget, og der planlægges ingen afskedigelser i forbindelse med at ruten overføres.Salgsprisen er omkring 400 millioner kroner, og aftalen, der også omfatter en potentiel earn-out-betaling, forventes afsluttet i oktober 2024.Transaktionens gennemførelse er underlagt sædvanlige lukkebetingelser, men ikke underlagt myndighedsgodkendelser.