Truckrace fortsætter med samme titelsponsor

Torsdag 23. maj 2024 kl: 08:00

Nyt Goodyear Truck Racing-dæk

Af: Redaktionen I løbet, som blev lanceret i 1985, deltager køretøjer fra førende producenter i mesterskabet, og det er niende sæson, hvor Goodyear er officiel partner og eksklusiv dækleverandør.I denne sæson medbringer Goodyear et helt nyt dækmateriale til mesterskabet. Det er udviklet til at give et bedre vejgreb særligt i vådt føre, så det bidrager til at forbedre sikkerheden ved lastbilløb.Under Goodyear FIA ETRC foreskriver reglerne brug af et enkelt dæk til en lang række forhold på forskellige baner. Det indebærer både tørre og våde baner såvel som kolde og varme belægninger på de forskellige baner. Det kan være en stor udfordring at sikre optimal ydeevne gennem hele serien.Lanceringen af det nye Goodyear Truck Racing-dæk udvider ydelsesspektret og giver forbedret vådgreb og slidstyrke. Forbedringen forlænger ikke blot dækkets levetid og ydeevne, men understøtter også ETRC's bæredygtighedsmål ved at reducere det samlede dækforbrug i løbet af sæsonen.Dækket er blevet udviklet på Goodyears innovationscenter i Luxembourg og testet på Goodyear's testbane samt på Nürburgring, Most og Slovakia Ring. Ingeniørerne har specielt fokuseret på at optimere kontaktfladen, så dækket slides ensartet og yder bedre gennem hele levetiden.Mesterskabet, der består af syv løb, besøger Italien, Slovakiet, Belgien, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig og Spanien på vejen mod kåringen af vinderen. Norbert Kiss, den femdobbelte mester, har domineret de seneste tre sæsoner.Maciej Szymański, der er marketingdirektør for Goodyear's erhvervsafdeling, siger forud for Goodyear FIA ETRC-sæsonen, at Goodyear er utroligt stolte af fortsat at være med ved European Truck Racing Championship, der er et af de mest højprofilerede lastbilløb i verden.- Som titelpartner har Goodyear forpligtet sig til at levere den bedst mulige præstation på banen, hvilket også gælder for de millioner af Goodyear-lastbildæk og banebrydende løsninger, der hver dag benyttes af transportvirksomheder i hele Europa, siger han og fortsætter:- I forbindelse med den spændende nyhed om, at FIA Motorsport Games for første gang byder på lastbilløb, er vi glade for at være en del af denne internationale begivenhed i Valencia i oktober. Det viser noget om den stærke tiltrækningskraft, lastbilløb har i hele verden, og vi er stolte over, at Goodyear kommer til at spille en vigtig rolle, når der skal leveres action til fansene.I løbet af 2024-sæsonen af Goodyear FIA ETRC vil Goodyear arbejde videre med bestræbelserne på regummiering. Efter løbene vil de brugte lastbilracerdæk gennemgå en regummieringsproces, så de kan finde ny anvendelse hos transportvirksomheder. Iinitiativet bidrager til at reducere den samlede mængde affald, der genereres af Goodyear FIA ETRC i overensstemmelse med virksomhedens målsætning om bæredygtighed.