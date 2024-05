Færgerederi får ny forperson for sit tilsynsråd

Tirsdag 14. maj 2024 kl: 10:06

Af: Redaktionen Fra Scandlines lyder det, at Birgit Nørgaard har stor erfaring med bestyrelsesarbejde i virksomheder inden for logistik, teknik, infrastruktur, produktion og energi. Hun sidder i øjeblikket i bestyrelsen for blandt andre Associated Danish Ports, NCC International AB, WSP Global Inc. og Associated British Ports. Hun har desuden været administrerende direktør (CEO) i den rådgivende ingeniørvirksomhed Carl Bro A/S og COO (vicedirektør) i Grontmij NV, der i dag begge er en del af Sweco-koncernen.