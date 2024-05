Batteri-elektriske flexbiler får flere lademuligheder i Odense

Onsdag 8. maj 2024 kl: 11:27



Opladningsmuligheden hos Keolis gælder kun for Flexbiler

Aftalen mellem FynBus og Keolis betyder, at Flexbil-vognmænd med el-biler har adgang til opladning ved fem ladestandere hos Keilos, hvor op til 10 biler kan tilsluttes samtidigt

Ladestanderne er markeret tydeligt med et 'Flextrafik'-skilt i umiddelbar nærhed

Opladningen fungerer på samme måde som ved almindelige offentligt tilgængelige ladestandere og kræver brug af en E.ON-løsning/ladebrik

Ladestanderne er tilgængelige i pladsens åbningstid på hverdage mellem klokken 08.00 og 16.00 og kan kun benyttes af vognmænd og chauffører, der kører Flextrafik

Af: Redaktionen Typisk oplades Keolis' batteri-elektriske busser om natten, mens ladestandere er ledige i dagtimerne, når busserne er ude på de odenseanske veje. Partnerskabet med FynBus betyder, at Keolis åbner en del af sine ladestandere for Flextrafiks el-biler i dagtimerneInitiativet er et led i den i gangværende omstilling, som også finder sted blandt bilerne hos Flextrafik, som oplever, at vognmændene i større grad interesserer sig for at erhverve nul-emissionsbiler - og at der er kommet flere el-biler til i den seneste tid.FynBus peger på, at der derfor giver god mening at udnytte den tilgængelige ladekapacitet, når den står til rådighed og på den måde understøtte udviklingen.





