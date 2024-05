Politiet efterlyser fire mænd for røverier og tyverier i pirattaxier

Tirsdag 7. maj 2024 kl: 12:58

Af: Redaktionen En længerevarende efterforskning har ifølge Københavns Politi vist, at en gruppe mænd fra Aarhus-området systematisk har udnyttet personer på vej hjem fra det københavnske natteliv.

De er mistænkt for at have kørt pirattaxi og samlet berusede personer op. Under kørslen har de forurettede siddet foran på passagersædet i den tro, at de har været alene med chaufføren, men på bagsædet har endnu en gerningsmand afluret passagerens pinkode eller Mobilepay-kode.







Gerningsmændene har stjålet personernes kort eller telefoner. I nogle tilfælde har de forurettede modsat sig, og her har de nu eftersøgte mænd ifølge politiet anvendt vold eller trusler.







Røverierne og tyverierne er begået i perioden fra december 2023 til april 2024. Den 18. april blev seks mænd anholdt i sagen, og de har siden siddet varetægtsfængslet.













- De fire mænd ved godt, at vi leder efter dem, men de har endnu ikke meldt sig selv. Derfor går vi nu ud med navne og billeder i håb om, at nogen ved, hvor mændene befinder sig, siger politikommissær Thomas Nyby-Brockmann fra Københavns Politi.





Politiet opfordrer alle, der har oplysninger om personerne, til at rette henvendelse til enten Københavns politi eller Østjyllands politi - i begge tilfælde på telefon 114.





Interesserede kan se mere om de efterlyste her:









