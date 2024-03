Brancheorganisation for havne- og shippingvirksomheder får ny sekretariatschef

Mandag 11. marts 2024 kl: 11:19





Om Danske Shipping- og Havnevirksomheder:

Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV) er en brancheforening i Dansk Industri.

Der er 140 medlemsvirksomheder og 3 ansatte i sekretariatet.

Danske Shipping- og Havnevirksomheder repræsenterer private shipping- og havnevirksomheder, der driver forretning omkring og på de danske havne DSHV ønsker:

Investeringssikkerhed, herunder en bedre kommunal planlægning og bedre lejekontrakter

Konkurrencedygtighed, herunder tydeligere regler og en mere klar rollefordeling mellem offentlig og privat

Smidighed, herunder effektive offentlige systemer og myndigheder

At fremme grøn omstilling i branchen og søtransport som grøn transportløsning.

At udbrede den digitale udviklings potentialer i branchen

At videreudvikle shippinguddannelserne og at fremtidssikre tilgangen og mulighederne i erhvervet





Af: Redaktionen Mona H. Møller, 42, er cand. jur. og kommer fra en stilling som juridisk chef i brancheorganisationen Danske Maritime. Hun har tidligere været ansat i Transportministeriet og Naviair.- Jeg glæder mig rigtig meget over muligheden for at arbejde for shipping- og havnevirksomhedernes interesser, siger Mona H. Møller.- Det er et stort og interessant område af væsentlig national betydning, særligt i forhold til forsyningssikkerhed. Når Danmark er så afhængig af, at gods kan komme via havnene, så skal vi også sikre, at de virksomheder, der ligger på havnene, har ordentlige og fremtidssikrede forhold at agere under. Det ser jeg frem til at arbejde for, siger hun videre.Lars Jespersen, der er formand for Danske Shipping- og Havnevirksomheder samt administrerende direktør i SDK Shipping, fremhæver, at DSHV gennem de seneste år har opnået en solid position med styrket indflydelse og en betydelig medlemsvækst.- Vi har arbejdet målrettet og sikret en fremtrædende rolle i de mange vigtige sager, der er på agendaen for vores branche. Vi er overbevist om, at Monas indsættelse som en central figur i vores organisation vil fortsætte denne positive udvikling og yderligere styrke vores position, siger han.Mona H. Møller tiltræder sin stilling i DSHV tirsdag 2. april 2024, hvor hun afløserJakob Svane, der er blevet ansat som direktør i Asfaltindustrien fra starten af maj.- Jakob har tjent som en dedikeret sekretariatschef i mange år og har været central for foreningens stærke udvikling, siger Lars Jespersen og fortsætter:- Han vil tilbringe en måned sammen med Mona for at sikre en god overgang. Begge vil derfor deltage i vores generalforsamling, som afholdes onsdag 24. april i Industriens Hus i København.