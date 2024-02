- Trafikstyrelsen inviterer til konference om jernbanesikkerhed

Onsdag 21. februar 2024 kl: 15:05

Af: Redaktionen Sikkerhed og teknologi er nøgleordene på årets konference, hvor branchen er indbudt til en dag med oplæg og debatter ud fra temaet ”Teknologiens betydning for jernbanesikkerhed”.

Dagen vil indeholde oplæg fra blandt andre Trafikstyrelsen, DSB, Dansk Industri, Banedanmark og Keolis.





Interesserede kan se programmet







Konferencen finder sted tirsdag 16. april 2024 hos CPH Conference (DGI Byen) i Tietgensgade 65, 1704 København.







Prisen for deltagelse på konferencen er 995 kroner pr. person.

Derudover vil der være mulighed for at networke med fagfolk fra hele branchen, og der sørges for fuld forplejning på dagen med morgenmad og frokost samt kaffe og kage.