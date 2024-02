Inflationen i EU vil falde hurtigere, og økonomien vokse langsommere

PROGNOSE FRA EU:

Onsdag 21. februar 2024 kl: 11:21

Af: Redaktionen I forbindelse med prognosen fremhæver EU-Kommissionen, at væksten i 2023 blev væksten bremset af en række faktorer - eksempelvis havde husholdningerne færre udgifter, og renterne var høje.I år forventes den økonomiske aktivitet i EU imidlertid gradvist at stige igen. Efterhånden som inflationen fortsætter med at falde, vil reallønnen stige. Da arbejdsmarkedet desuden er modstandsdygtigt, forventes forbrugerne derfor at bruge mere. Desuden forventes handelen med udenlandske partnere at normalisere sig efter et meget lavt resultat sidste år.EU-Kommissonen peger også på, at inflationen i 2023 faldt hurtigere end forventet - hovedsagelig som følge af faldende energipriser.Men energistøtteforanstaltningerne på tværs af EU-landene vil snart ophøre. De aktuelle geopolitiske spændinger, navnlig i Mellemøsten, kan også skabe handelsforstyrrelser. Disse to elementer kan stadig bidrage til at hæve priserne. Dog vil inflationen fortsat falde og holde de stigende fødevarepriser under kontrol.EU-Kommissionen offentliggør fire økonomiske prognoser hvert år med fokus på BNP og inflation for alle medlemslande, EU og euro-området.





her: Interesserede kan læse EU-kommissionens seneste prognose, der også indeholder prognoser for de enkelte EU-lande,









© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.