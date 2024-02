13 er blot et tal mellem 12 og 14

VOGNMAND OM BIL NUMMER 13:

Mandag 19. februar 2024 kl: 12:50

Af: Redaktionen Det er lastbilsælger Peter Munkholm fra Stiholts afdeling i Aalborg, der er har stået for leveringen af den nye tre-akslede trækker Karsten Nielsen lastbilflåde, hvor der står Scania på fronten af alle lastbilerne.Karsten Nielsen udfører en bred vifte af transportopgaver med sine nu 13 Scania’er – fra nordgående eksportkørsel med stykgods til specialtransport samt kørsel med sengetrailer, medbringertruck, en krantrækker og natkørsel med pakker. Sidstnævnte udfører han selv med en snart 10 år gammel Scania P 360, det er firmaets ældste bil.- Ud over at tjene firmaet godt kan jeg også bruge den til at sætte tingene lidt i perspektiv, hvis der en dag er noget, der driller en af chaufførerne, for så bliver problemet hurtigt lille i forhold til at skulle køre et par dage med 360’eren, siger Karsten Nielsen.

Vognmanden fra Pandrup har fået et godt øje til driftsøkonomien i den nye Scania Super-generation.





- Jeg har en stribe seks-cylindrede R 540, som vi er rigtig glade for, blandt andet på grund af brændstoføkonomien. Derfor har jeg store forhåbninger til den nye 560’er, der jo har den nyeste og kraftigste seks-cylindrede motor i den nye generation, påpeger Karsten Nielsen og fortsæter:





- Selvfølgelig vil vi alle have V8'ere, men jeg må jo også tage de fornuftige briller på en gang imellem.





Den nye Scania-trækker er opbygget hos Stiholt i Sæby som en klassisk bogietrækker med store tanke. Ca. 875 liter brændstof og 76 liter AdBlue er der blevet plads til bag de originale sideskørter. Da bilen primært skal køre nordpå, har Stiholt monteret automatiske VBG Onspot snekæder, så chaufføren har lidt lettere ved at komme frem ad vinterveje.





Karsten Nielsen forventer, at den nye trækker, der har en 14-trins gearkasse med integreret krybe- og overgear samt retarder og en bagaksel med mekanisk differentialespærre, kommer til at køre omkring 150.000 kilometer om året.















