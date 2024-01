Tysk logistik-koncern har fået ny leder for luft- og sø-logistik

Onsdag 17. januar 2024 kl: 11:56

Tobias Burger (46 år) er ny Chief Operations Officer (COO) for Air & Sea Logistics hos Dachser. (Foto. Dachser)

Af: Redaktionen Tobias Burger, som senest har varetaget rollen som Deputy Director Air & Sea Logistics, erstatter Edoardo Podestà (61), der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet efter en 20 år lang karriere hos Dachser - de sidste fire som chef for sø- og luftfragtforretningen.

Tobias Burger har en doktorgrad i forretningsadministration og begyndte sin karriere som strategikonsulent hos Siemens Management Consulting. Han kom til Dachser i 2009. Efter at have arbejdet inden for controlling og strategiudvikling fik han ansvaret for Corporate Governance. På det tidspunkt stod han i spidsen for den strategiske udvikling af det globale sø- og luftfragtnetværk. Siden 2019 har Tobias Burger fungeret som Podestàs højre hånd i stillingen som Deputy Director Air & Sea Logistics. I starten af denne periode var han global salgschef for sø- og luftfragtforretningen. I 2021 og 2022 ledede Tobias Burger ASL EMEA-forretningsenhedens drift som Managing Director.





Edoardo Podestà, der nu er gået på pension, er italiener, men har boet i Hong Kong i mange år. Han kom til Dachser i 2003, efter at logistikudbyderen overtog et joint venture. Som Managing Director var han oprindeligt ansvarlig for den kinesisktalende del af verden. Efterhånden som Dachser's asiatiske forretning voksede, overtog han ansvaret for hele Asien og Stillehavsområdet. Fra 2019 stod han også i spidsen for den globale sø- og luftfragtvirksomhed som COO Air & Sea Logistics.





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.