Modeltog kører penge ind til velgørenhed

Torsdag 7. december 2023 kl: 17:00

Følgende er i år modtager af togpenge:

Af: Redaktionen De i alt 52.000 kroner, som modeljernbanen på hovedbanegården i Aarhus har kørt ind i år, blev fordelt ligeligt mellem ni modtagere med 5.775 kroner til hver.De foreninger og organisationer, som i år modtager togpengene, er valgt med den begrundelse, at de som udgangspunkt er foreninger eller organisationer, som støtter bredt eller løbende samarbejder med Aarhus Kommune eller på anden vis bidrager til vigtige dagsordener i Aarhus - eksempelvis tryghed. Derudover er de med til at understøtte fællesskaber og bæredygtighed og arbejder for at reducere isolation, ensomhed og ulighed hos børn, unge og familier.Overrækkelsen fandt sted onsdag klokken 11 ved modeljernbanen, der står hos Joe & The Juice på Aarhus Hovedbanegård, hvor Aalborg Jernbaneorkester kom og spillede.



1. Familiearbejde i Fru Ref´s (del af Kirkens Korshær)



Familiearbejde i Fru Ref’s støtter forældre og deres børn til en bedre hverdag og et velfungerende familieliv med øget trivsel, sundhed og aldersvarende udvikling, ved at støtte forældrene i at skabe stabilitet og tryghed i familielivet og er et pusterum for udsatte småbørnsfamilier i Aarhus Kommune.





2. Børnenes Kontor



Børnenes Kontors hovedformål er at hjælpe børn til et værdigt og glædesfyldt liv gennem forskellige former for støtte. Børnenes Kontor hjælper børn, unge og enlige med børn, der er økonomisk trængte og herudover rammes af sygdom, handicap eller andet.





3. Stjernestunder - Aarhus (del af Blå Kors Danmark)



Stjernestunder er et tilbud om aktiviteter og udflugter til unge fra udsatte familier i Aarhus og omegn. Tilbuddet er for børn/ unge mellem 7 og 18 år. Aktiviteterne kan være alt fra en fisketur eller snobrødsbagning til en udflugt i en forlystelsespark eller seværdighed i området.





4. Familiestøtten



Familiestøtten hjælper sårbare og økonomisk udsatte familier ved at omfordele ressourcer. Familiestøtten forbinder familier til hinanden, så dem der har tøj i overskud, kan donere til dem, der ikke har så meget. Det er en ny måde at genbruge på, hvor de samtidig skaber relationer mellem familier og hjælper med at nedbringe udledningen af CO2. Familiestøtten kæmper for at give alle økonomisk udsatte familier mulighed for at modtage gratis tøj og legetøj til deres børn.





5. 2 Timer om Ugen (del af fonden for Socialt Ansvar)



2 Timer om Ugen er en forening, som hjælper flersprogede børn med at blive sprogligt styrket til bedre at kunne klare sig i daginstitution og skole. 2 timer om Ugen støtter flere børn i Aarhus, som er tilknyttet Børn, Familier og Fællesskaber. De understøtter, at børnene får en god skolestart og på længere sigt et godt skoleforløb.





6. UFL-klub i Aarhus (del af Unge For Ligeværd)



UFL-Klub er et aktivitetstilbud, som tilbyder ugentlige aktiviteter for unge mellem 18 og 35 år med særlige behov. Aktiviteterne kan være bowlingture, spilaftener eller hygge med fælles madlavning. Klubben har ugentlige aktiviteter. UFL-klubben skaber rammerne for fællesskab og gode aktiviteter for de unge med særlige behov.





7. Unge Ravne (del af Fonden for Socialt Ansvar)



De Unge Ravne bevæger sig rundt i nattelivet for at skabe tryghed blandt unge og give en hjælpende hånd, når festen er kørt af sporet. De Unge Ravne bidrager til den fælles tryghed, når unge fester i det aarhusianske natteliv og bidrager til, at alle får en god oplevelse i byens rum.





8. Madmekka (del af Dfunk)



Madmekka er et madfællesskab, hvor unge mødes om madlavning og fællesspisning på tværs af kultur, sprog og udfordringer. Madmekka foregår i Ungdomskulturhuset UKH hver mandag, hvor der skabes et helt særligt fællesskabsrum. For nogen unge er det over gryderne eller opvasken, at nye venskaber og relationer skal findes.





9. Kickstart - for unge i varetægt (del af Røde Kors)



Frivillige i Kickstart er med de unge fra tidlig varetægt indtil et år efter løsladelse - som rød tråd, sparringspartner, rollemodel, motivator til uddannelse og støtte til fodfæste. Kickstart er et samarbejde mellem LB Forsikring og Røde Kors og er opstået på baggrund af et behov i Aarhus Arrest. Kickstart hjælper de, der er snublet på vej ind i voksenlivet og hjælper på vejen til et ungeliv med job, uddannelse og positive fællesskaber.





Modeljernbanen på Aarhus Hovedbanegård har eksisteret siden 1962 og i dag ejet af Jernbanemuseet i Odense (DSB). Modeljernbanen serviceres og vedligeholdes af entusiaster fra Jydsk Modeljernbane Klub i Aarhus.





© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.