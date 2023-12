Modulvogntog kan bruges til grændeoverskridende transport

TYSKLAND OG DANMARK UNDERSKRIVER AFTALE:

Tirsdag 5. december 2023 kl: 10:12

Af: Redaktionen Aftalen, der trådte i kraft samtidig med, at underskrifterne blev sat, betyder, at der nu er åbnet for grænseoverskridende transporter med modulvogntog mellem Danmark og Tyskland, når modulvogntogene lever op til de nationale regler om akseltryk, påhængsvognsvægt og totalvægt.Aftale gælder i en periode på tre år. Gyldighedsperioden kan forlænges i perioder à tre år. Begge parter kan til enhver tid opsige aftalen ved skriftligt varsel. Aftalen ophører tre måneder efter, at den anden part har modtaget opsigelsen.