Høje buldrelyde vakte politiets interesse

Mandag 20. november 2023 kl: 12:02

Af: Redaktionen Da politiet havde fået standset det polske vogntog fandt de hurtigt ud af, hvor buldrelydende var kommet fra - 10 ud af 10 hjulmøtrikker på det ene hjul på den bagerste aksel på sættevognen var løse - og havde været det i et stykke tid, da både møtrikker, hjulbolte og fælge var kraftigt påvirkede af de massive kræfter, hjul bliver udsat for under kørsel.Politiet bemærkede også, at bremseskiverne på den anden side var meget slidte, og at tre dæk på vogntoget var slidt helt ned.De løse hjulmøtrikker, beskadigede hjulbolte og fælg, de slidte bremseskiver og nedslidte dæk betød, at vogntoget ikke fik lov ti at fortsætte.Politiet har indledt en sag mod chaufføren af sættevognstoget og ejeren af køretøjet.