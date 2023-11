Medicinalvirksomhed i Nordsjælland finansiere ny busrute fra den lokale station

Onsdag 15. november 2023 kl: 10:52

Af: Redaktionen Den nye buslinje er tilpasset togtider, kan afvente forsinkede tog og kører frem og tilbage mellem virksomhed og station. Den er et resultat af det seneste samarbejde mellem en privat virksomhed, Helsingør Kommune og trafikselskabet Movia. Bussen skal gøre det lettere for medarbejdere hos Bavarian Nordic og er derfor tilpasset deres mødetider. Den er samtidig offentlig tilgængelig for andre rejsende, den kan findes ved søgning i Rejseplanen, og man skal blot benytte det normale billetsystem.Det er Bavarian Nordic, der har valgt at finansiere den helt nye buslinje, som vil gøre det lettere for deres medarbejdere at komme til og fra arbejde via Humlebæk St. Virksomheden har en stor afdeling i Kvistgård, og de henvendte sig til Helsingør Kommune med henblik på at forbedre forbindelsen med offentlig transport for deres medarbejdere. Med finansiering fra virksomheden kører den nye busrute mellem Humlebæk St. og Bavarian Nordic fra 13. november, som sikrer højere frekvens og bedre sammenhæng mellem bus og Kystbanetoget.Det er ikke første gang, at en privat virksomhed tilbyder finansiering af en buslinje. Tidligere i år var det Hillerød-virksomheden Fujifilm, der finansierede ekstra afgange på linje 305 til gavn for deres medarbejdere og lokalsamfundet. Samarbejdet med Bavarian Nordic er til gengæld første tilfælde, hvor der oprettes en helt ny buslinje.