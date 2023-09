To tiptrailere skal køre for oliemølle på Nordfyn

Onsdag 27. september 2023 kl: 12:11

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Kornlem med ramme til kornpose inklusiv kornpose i bagklap

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 mm plast i en højde af 1.250 mm

Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade belagt med 15 mm plast

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder forrest

Alcoa Dura-Bright blankpolerede alu-fælge

Af: Redaktionen Om de to nye tiptrailere, der har kan rumme 61,5 kubikmeter i kassen:De to nye Kel-Berg trailere er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er løftbar og fjerde aksel er selvstyrende.Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Emmelev A/S har rødder tilbage til 1838, hvor Emmelev Mølle blev opført. I 1992 startede Emmelev A/S med at producere vegetabilsk olie. I 2001 begyndte produktionen af biodiesel, og i 2005 etablerede virksomheden en glycerin-destillation. Samlet producere Emmelev A/S i dag biodiesel, rapsolie, glycerin, rapskager, rapsfrø og rapsudsæd.