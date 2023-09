Kulterminal lukker med ejerskifte

Torsdag 21. september 2023 kl: 13:13

Farvel til godstype - ikke til kunder



© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Salget, hvor Rhenus Group i første omgang overtager 49,9 procent af aktiekapitalen og de resterende 50,1 procent i 2027, betyder, at der fra 2030 ikke længere vil blive omlastet kul i på terminalen.Amsterdam Havn oplyser, at nye ejer vil omdanne Rietlanden til en terminal, hvor andre typer af ikke-fossilt gods vil blive omladet. Rhenus group og Amsterdam Havn vil arbejde videre mod dette mål.I 2017 erklærede Amsterdam Havn, at den ville være en kulfri havn i 2030. På trods af væksten i mængden af kul i løbet af de seneste to år på grund af den geopolitiske udvikling, har den hollandske havn stadig den ambition.Salget af Rietlanden og den nye ejers ambition om at omdanne havnen til en ikke-fossil terminal passer ind i havnens strategi.- Siden vi annoncerede vores mål om at være en kulfri havn i 2030, er der blevet taget store skridt for at omdanne kulterminalerne i vores havn. Vi siger farvel til lasten, ikke til kunderne, siger Koen Overtoom, der er administrerende direktør for Amsterdam Havn.- Sammen med vores kunder arbejder vi på en fremtidssikret, klimaneutral havn. Vi er meget glade for, at den nye og store logistikaktør slutter sig til os, da de er i stand til yderligere at udvide vores fælles ambitioner og omdanne Rietlanden til en terminal, der har et stort potentiale for fremtiden, siger han videre.