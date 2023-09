Norsk rederi indstiller linie over fjord

Torsdag 21. september 2023 kl: 09:46

Af: Redaktionen Fjord Lines langsigtede strategi er at koncentrere forretningen omkring færgeruterne mellem Norge og Danmark. Fjord Line ønsker at udvikle sin forretning med udgangspunkt i turisme/oplevelsesrejser samt tilbyde de bedste kundeoplevelser ombord.Samtidig vil Fjord Line fortsat være en central aktør for både persontrafik og godstransport mellem Norge og kontinentet.Fjord Line har betjent færgeruten mellem Sandefjord og Strömstad med ro/pax-færgen »Oslofjord« siden 2014. Rutens hovedfokus er shopping.- Vi er nu i dialog med de faglige organisationer og tillidsvalgte samt påbegynder drøftelsesmøder med de af vores medarbejdere, som beklageligvis bliver omfattet af ændringen, siger administrerende direktør i Fjord Line, Brian Thorsted Hansen, der fortsætter:- Vi takker vores engagerede og loyale medarbejdere for en fantastisk indsats og for at skabe gode kundeoplevelser. En stor tak skal også lyde til alle vores kunder, som gennem årene har valgt Fjord Line, når de skulle rejse eller transportere varer mellem Sandefjord og Strömstad.Det norske rederi oplyser, at driften af »Oslofjord« i Fjord Line regi vil blive afviklet og at det vurderes, hvordan rederiet kan afhænde skibet.Fjord Line oplyser videre, at kunder med bookinger til ruten efter søndag 29. oktober vil få deres bookinger refunderet.









Færgen »Oslofjord« hed tidligere »Bergensfjord« og var Fjord Lines eneste færge på ruterne mellem Danmark og Norge. Færgen blev bygget i 1993.





I dag har Fjord Line tre færger på ruterne mellem Norge og Danmark - de to ro/pax-færger »Stavangerfjord« og »Bergensfjord«, der bruger flydende gas som brændstof og blev taget i brug i 2013 samt hurtigfærgen »Fjord FSTR«, der blev leveret til rederiet i 2021.







