Vigtigt med bred politisk aftale om CCS i Danmark

REDERIORGANISATION OM POLITISK CO2-AFTALE:

Onsdag 20. september 2023 kl: 11:38

Om biogen CO2:

Biologiske materialer (eksempelvis træ og organisk madaffald) indeholder CO2 optaget fra atmosfæren undervejs i materialernes livsforløb. Denne CO2 kaldes biogen i modsætning til den fossile CO2, som udledes ved afbrænding af kul, olie, gas og andre fossile brændsler. (Kilde Dakofa)

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er meget glædeligt, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu vil skabe klare rammer og fjerne barrierer og minimere usikkerheden for de private virksomheder og investorer, der skal etablere den nødvendige infrastruktur til fangst og lagring samt investere i de skibe, der kan sejle med CO2, så fangst og lagring af CO2 kan blive et nyt dansk er­hverv­se­ven­tyr, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør for Danske Rederier i en kommentar ti aftalen.Ambitionen i aftalen er, at mindst 34 millioner ton CO2 skal lagres i den danske undergrund. Det forventes, at in­ve­ste­rin­ger­ne i fangst og lagring af CO2 vil reducere udslippet af CO2 med over 2 millioner tons årligt.- Denne aftale er markant og konkret klimahandling og et stærkt signal til investorerne om, at Danmark satser på CCS. Det er helt afgørende med klare rammer, hvis CCS skal op i skala og blive et attraktivt in­ve­ste­rings­om­rå­de for aktører både på land og til søs, siger Jacob K. Clasen og fortsætter:Aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men det er afgørende, at regeringen fremadrettet arbejder konkret videre - blandt andet omkring aftaler med vores nabolande om transport af CO2 - for at realisere potentialet for Danmark som CO2-hub i Europa.Hos Danske Rederier peger man i forbindelse med aftalen på, at når produktionen af PtX-brændtoffer er skaleret op, vil meget af den biogene CO2 - se forklaring nedenunder - skulle bruges til produktion af grønne brændstoffer i stedet for at blive lagret i jorden.Danske Rederier regner med at skibsfarten som aftager vil kunne drage fordel af en mere moden værdikæde for CO2-fangst/anvendelse, når den tid kommer.30. maj 2022 havde Klimarådet et debatindllæg om biogen CO2:Debatindlægget kan ses