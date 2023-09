Politisk aftale åbner for at lukke mindst 34 millioner ton CO2 ned i undergrunden

Onsdag 20. september 2023 kl: 11:28

Af: Redaktionen Vurderingen i et klima-perspektiv er, at der ikke er nogen vej uden om CO2-fangst og lagring (CCS - Carbon capture and storage), når både danske og europæiske klimamål skal opfyldes.Derfor er partierne vag den nye aftale blevet enige om at styrke vilkårene for CO2-fangst og lagring i Danmark, så de barrierer, der lige nu forhindrer de nødvendige investeringer i både fangst, transport og lagring af CO2, fjernes, så tempoet på og omfanget af CO2-fangst og lagring kan sættes op.- Det er helt afgørende for opfyldelsen af både vores og Europa's klimamål, at vi får CO2-fangst og lagring op i fuldskala i Danmark. Vi har heldigvis virksomheder, som gerne vil investere, men lige nu er bremset af en række uklarheder og barrierer, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) og fortsætter:- Det er min opgave at minimere både risici og usikkerheder på vej mod 2030. Det er præcis det, vi gør ved at styrke vilkårene for CCS i Danmark. På den måde øger vi sikkerheden for, at CCS hiver de nødvendige reduktioner hjem. Det er klimahandling.Samlingen af midler fra CCUS-puljen og Grøn skattereform-puljen forventes i alt at kunne give en reduktion på mindst 34 millioner tons CO2 over den 15-årige periode. I alt vil udbuddenes økonomiske størrelse være cirka 26,8 milliarder kroner fordelt på to udbudsrunder, der løber i 15 år frem for 20 år. Det betyder, at der fremrykkes CO2-reduktioner efter 2030.Udbuddenes størrelser giver også flere aktører mulighed for at byde, hvilket øger sikkerheden for, at CCS kan bidrage med sin andel til klimamålene. Det samme gør udbudskravet om fuld fangst fra første januar 2029 i stedet for 2030.Aftalen sætter også gang i arbejdet med Danmarks første hovedlov om transport af CO2. Loven skal sikre både tydelige og ensartede regler for transport af CO2 via rør, uanset om det skal lagres eller anvendes til eksempelvis PtX, og samtidig gøre det muligt for både statslige og private markedsaktører at eje og drive rør til CO2-transport.Aftalepartierne er enige om at fortsætte modellen med 20 procent statsligt medejerskab gennem Nordsøfonden i de fremtidige lagringslicenser. Modellen sikrer, at det danske samfund også får del i gevinsten ved at stille undergrunden til rådighed til lagring af CO2.Udspillet vil også bidrage til at hjælpe langsigtet anvendelse af CO2 (CCU - Carbon capture and utilization) på vej, da fangst- og transportinfrastrukturen på mange punkter er den samme for CCU. Samtidig giver udbuddene en vis fleksibilitet for udtrædelsesmuligheder efter 2030, der vil gøre det muligt at træde ud af kontrakten, hvis kontraktindehaver eksempelvis ser en bedre forretning i at sælge CO2 til anvendelsesformål.