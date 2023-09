Bornholm er egnet som base til lokal Power-to-X-produktion

EU-STØTTET UNDERSØGELSE:

Fredag 15. september 2023 kl: 13:27

Hovedklusionerne i Power-to-X-rapporten er blandt andet:

Power-to-X produktion på Bornholm er mulig i forbindelse med etableringen af Energiøen Bornholm

Der er rigeligt med spildevand til rådighed på Bornholm - også til et stort Power-to-x-anlæg. Det vil ikke være nødvendigt at anvende hverken grundvand eller havvand i en eventuel Power-to-X-proces

Der er et marked for grønne brændstoffer lokalt, ligesom det er forventeligt, at der vil være et hurtigt voksende marked til skibsfarten

Der er muligheder for at lave sektorkobling og udnytte spildvarme fra et Power-to-X anlæg til fjernvarme

Spildvarme fra et Power-to-X-anlæg kan også udnyttes til nye erhverv på Bornholm

Oxygen fra et Power-to-X-anlæg kan bruges til at rense spildevand gennem eksempelvis symbiose mellem spildevand og Power-to-X-produktion

Et Power-to-X-anlæg kan hjælpe med at balancere energisystemet

Af: Redaktionen Bag den EU-støttede undersøgelse og rapport står en arbejdsgruppe ledet af Rønne Havn A/S og en række lokale og nationale aktører - blandt andet Bornholms Regionskommune, Rambøll, Topsoe, Ørsted, BEOF og DTU.Undersøgelsen har haft som formål at undersøge grundlaget for en PtX-produktion på Bornholm. Produktion af Power-to-X brændstoffer er blevet relevant i forbindelse med etableringen af ​​Energiøen Bornholm, hvor der efter planen skal opsættes mindst tre GW havvind, samt etableres energiforbindelser til Sjælland og Tyskland.Et Power-to-X-projekt kan ifølge rapporten være med til at øge værdien af ​​den nye energiø og understøtte de politiske målsætninger om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030 og udbygning af Power-to-X-projekter i Danmark.Undersøgelsen kommer ikke med konkrete forslag til placering af et Power-to-X-anlæg, men har udarbejdet en guideline til potentielle udviklere med input omkring placering af et eventuelt Power-to-X-anlæg på Bornholm.Som en del af undersøgelsen er der blevet lavet et roadmap eller arbejdsprogram for, hvordan et Power-to-X-anlæg kan etableres. Den viden vil blive gjort frit tilgængelig ligesom andre af undersøgelsens konklusioner.Projektet har set på produktion af ammoniak og hydrogen, men vil i de kommende måneder også undersøge om det også er muligt at etablere en produktion af methanol, som er det brændstof, mange skibe begynder at sejle på.