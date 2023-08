Sværgodstransportør giver godset et løft med to nye udtrækstrailere

Tirsdag 15. august 2023 kl: 09:58

Chassis-opbygning:

Centralvange i opsvejset højstyrkestål, hvor sektionerne forskydes inden i hinanden

Kraftigt chassis, der er egnet til tunge transportopgaver

Cyklistværn i begge sider

2 x 4 stk. 10 tons surringe på den nedbyggede del

2 x 2 stk. 5 tons surringe på repos

2 stk. trækkroge i bagenden

4 stk. gule markeringer for løft af trailer

Luftventil for løft af trailer

400 mm fast stålfront, samt 400 mm faste alu-sider på repos

Chassis-længde på 13.300 mm med 4.000 mm udtræk med stop for hver 500 mm

Om Give Sværgods:

(Kilde: Give Sværgods' webside)

Af: Redaktionen Om de to nye nedbyggede Kel-Berg udtrækstrailere:De to nedbyggede udtrækstrailere, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret med fire ni-tons aksler med tromlebremser. Den bagerste aksel er selvstyrende.De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Give Sværgods blev grundlagt af Svend Aage Hansen i 1958, som de første år transporterede brunkul med en lastbil, han havde købt brugt. Fra midten af 1980’erne begyndte firmaet at transportere betonelementer for byggeindustrien, og fra 1998 har Give Sværgods løst en række opgaver for vindmølleindustrien. I løbet af de seneste år er har virksomheden gennemført et glidende generationsskifte i virksomhedens ledelse, som fortsat varetages af familien.I dag råder koncernen over omkring 120 trækkende enheder samt godt 500 akselliner og sættevogne.