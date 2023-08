Kloakfirma klarer opgaverne med ny kran og kroghejs

Onsdag 2. august 2023 kl: 11:39

Af: Redaktionen Den ene af de to biler har Sawo i Kolding opbygget med kran og kroghejs. Kran/krogopbygningen består af en Hiab X-HiPro 302 EP-5 CD-kran samt et Multilift Ultima 21SL.53 kroghejs, hvortil der er leveret et Nopa-containerlad.Den anden bil er opbygget med et Multilift Ultima 24SL.61 kroghejs.Begge kroghejs er leveret med en Performance-pakke med ilgang, hurtigtip, safe speed og hurtig sænk, der gør arbejdet hurtigere og nemmere for chaufføren.Sawo har leveret begge biler med afdækning med komplet skørtesæt.Lyngholm Kloak A/S er autoriseret kloakmestre, som udfører kloakopgaver inden for kloakrenovering, kloakrensning, rottebekæmpelse, TV-inspektion, slamsugning, højtryksspuling, kloakspuling, tørstofsugning, vacuum gravning samt ADR-Transport.





