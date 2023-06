Folketingets partier er blevet enige om en ny havplan

Onsdag 7. juni 2023 kl: 13:30

Af: Redaktionen De centrale elementer i aftalen om Danmarks Havplan er naturbeskyttelse og biodiversitet. Andelen af strengt beskyttede områder på havet vil gradvist øges til 8 procent af havarealet i 2028 og 10 procent streng beskyttelse i 2030. Danmark vil med aftalen leve op til 2030-målsætningen i EU's biodiversitetsstrategi på havet.Aftalepartierne er også blevet enige om at fordoble udlægget i havplanen til vedvarende energi og energiøer. Det betyder, at ca. 30 procent af havarealet i havplanen vil blive dedikeret til vedvarende energi. Det vil muliggøre en omfattende udbygning af vedvarende energi på det danske havareal og spille en afgørende rolle i den grønne omstilling. Samtidig kan det medvirke til at gøre Danmark og Europa uafhængige af fossil energi.Derudover afsættes der i aftalen 75 millioner kroner til at understøtte en bæredygtig udvikling af det danske fiskerierhverv, herunder fremme af nye teknologi og bedre samspil mellem miljø og natur.AftaletekstenEt faktaark om havplanen