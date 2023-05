Et af budskaberne er regulering

DANSK REDERIORGANISATION DELTAGER I CO2-KONFERENCE:

Tirsdag 30. maj 2023 kl: 09:57

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Tirsdag er en bred kreds af interessenter indenfor skibsfarten samlet i København for at debattere kursen mod en klimaneutral skibsfart.Det internetbaserede nyhedsmedie med fokus på shipping, ShippingWatch, står bag arrangementet, hvor Danske Rederier og Danske Maritime er partnere. Fra Danske Rederier deltager administrerende direktør Anne H. Steffensen, som vil give sit syn på vigtigheden af regulering som et middel til at nedbringe udledninger fra skibsfarten.- Omstillingen af skibsfarten til nye grønne brændstoffer sker ikke af sig selv. Global regulering og et fælles sæt spilleregler, som peger ud i fremtiden, er afgørende for, at den reelle omstilling kan tage fart, siger Anne H. Steffensen.Konferencen finder sted godt en måned før, FNs søfartsorganisation, IMO skal lande en aftale om netop udledninger af klimagasser fra skibe.- Vi står nu fem minutter i deadline, og jeg er meget optaget af, om det lykkes at vedtage en ambitiøs regulering i London i juli. Vi kan tale meget og længe om rækkefølgen af tingene i den grønne omstilling, og hvem der skal betale regningen, men uden ny regulering kommer vi ingen vegne, siger Anne H. Steffensen.EU har inkluderet skibsfarten i kvotehandelssystemet, ETS, mens nye krav til at reducere brændstoffers klimaaftryk er vedtaget under FuelEU Maritime.- EU har bevist, at hvor der er vilje, er der vej. IMO er nødt til at følge EU’s gode eksempel. Et globalt regelsæt vil give investorerne troen på et fremtidigt marked for grønne brændstoffer, og vi vil virkelig kunne få sat skub i omstillingen, siger Anne H. Steffensen.