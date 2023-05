Vognmand i Aalborg kører ud i ny tre-akslet bogie-trækker

Onsdag 24. maj 2023 kl: 13:57

Af: Redaktionen Den nye trækker er leveret med Globetrotter XL-førerhus, 16 liters motor på 750 hk, I-shift gearkasse, overdrive, Komfort-førerhuspakke med eksempelvis lædersæder, Udsynspakke++ med blandt andet adaptive LED-forlygterDerudover er den nye Volvo FH16 leveret med sikkerhedssystemer, der skal hjælpe chaufføren under kørslen - eksempelvis ACC med adaptiv fartpilot, advarsel mod kollision og automatisk nødopbremsning, som gælder både stationære objekter og objekter i bevægelse. Dertil kommer Sporassistent, som advarer, hvis man ufrivilligt er ved at køre af sporet. Sporassistenten er aktiv ved hastigheder over 60 km/t og advarer ved vognbaneskift, når blinklyset ikke er aktiveret.Med lastbilen følger en Volvo Guld-servicekontrakt, hvor service, reparationer og fjernovervågning er inkluderet, så vognmanden kender den månedlige omkostning for lastbilen. I Guld-servicekontrakten er Volvo Uptime Care inkluderet som standard, hvilket omfatter en optimeret serviceplan baseret på faktisk køretøjsbrug for lastbilen, og at køretøjet automatisk indkaldes til det næste service.Den nye trækker er opbygget i samarbejde mellem Volvo Truck Center i Viborg og JH Diesel. Den er solgt og leveret af Tonni Moslund Jensen.