Vejbenyttelsesafgiften falder med antal kørte kilometer

Fredag 14. april 2023 kl: 13:11

Af: Redaktionen Vejbenyttelsesafgiften for Euro 6-lastbiler med op til tre aksler er i 2023 på 5.582 kroner årligt, mens den for Euro 6-lastbiler med fire eller flere aksler er 9.302 kroner årligt.I ovenstående graf har vi udregnet, hvor meget vejbenyttelsesafgiften koster pr. kørt kilometer for en Euro 6-lastbil med fire eller flere aksler. Vi har for overskuelighedens skyld tilladt os at starte med et kilometer tal på 10.000 kilometer årligt.Nedenfor er der en tilsvarende graf for lastbiler med op til tre aksler.Nederst er der en oversigt over vejbenyttelsesafgiften for alle lastbiler over 12 ton fra Euro 0 (ingen Euronorm) til og med Euro 6.





