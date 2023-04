Togdriften bliver indstillet over Øresundsbroen i tre påskedage

Fredag 31. marts 2023 kl: 17:00

Af: Redaktionen Grunden til, at Skånetrafikken indstiller togdriften de tre dage er, at sporene skal vedligeholdes. Togdriften erstattes i begrænset opfang af busser.- Vi erstatter alle aflyste tog med busser, men kun i meget begrænset omfang. Busser kører langsommere end tog, og der er færre pladser på busserne, hvilket i værste fald betyder lange ventetider og trængsel i og omkring busserne. Hvis du skal rejse i påsken, opfordres du til at være ude i meget god tid, væbne dig med stor tålmodighed og planlægge din rejse nøje. Tjek vores app og vores hjemmeside for opdaterede oplysninger, siger Hans Engleson, der er forretningsområdechef for tog hos Skånetrafiken.Traditionelt er påsken en helligdag, hvor det svenske Trafikverket desuden udfører meget arbejde på forskellige jernbaner rundt om i Sverige. For dem, der skal rejse i Sydsverige i påsken, findes der flere større banearbejder, som det er en god idé at være opmærksomme på. Der vil blandt andet ikke køre tog på strækningen Helsingborg-Göteborg, men der indsættes busser i stedet.I Skånetrafikkens app og på hjemmesiden findes al information om, hvordan trafikken kører i påsken.