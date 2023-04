Politiet ærgrer sig over mange bremsefejl under kontroller i Nordjylland

Fredag 31. marts 2023 kl: 16:00

Politiet maner til omtanke

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Nordjyllands Politi havde bremserullefeltet med på kontrollen, da de i ugens løb besøgte Aalestrup og Aars i Himmerland og Hjallerup i Vendsyssel.Kontrollen omfattede 22 lastbiler, hvor én lastbil blev indkaldt til kontrolsyn på grund af bremsefejl, mens ni andre blev indkaldt til kontrolsyn på grund af andre fejl. Gennemgående fejl var for meget fjernlys, løse ladbolte og lygtefejl.En lastbil skilte sig særligt ud, da den var forsynet med ikke færre end 12 fjernlyslygter, hvoraf de seks kunne lyse på samme tid. Lastbilen havde desuden fået monteret et flertonet fanfarehorn, der efter chaufførens oplysninger, kunne afspille 38 forskellige melodier. Lastbilen var endvidere forsynet med et porcelænsrat og en nedbygget sædekonsol, der ikke var godkendt til bilen.Politiet stoppede også to busser, der begge blev indkaldt til kontrolsyn på grund af fejl på ABS-systemet, brændstofspild og motorfejl. Begge busser havde ingen ildslukkere, der var blevet tilset inden for de seneste 12 måneder.En varebil blev indkaldt til kontrolsyn på grund af fejl på ABS-systemet. Politiet tjekkede også fire påhængsvogne over 3.500 kg. Her fik den ene påhængsvogn afmonteret nummerpladen på grund af manglende bremsepræstation. En anden påhængsvogn blev indkaldt til kontrolsyn på grund af skævbremsning og yderligere to påhængsvogne blev indkaldt på grund af andre fejl - eksempelvis ukorrekt sideafskærmning (cyklistafskærmning).Kontrollen omfattede også 12 sættevogne over 3.500 kg. En fik en afmonteret nummerpladen på grund af manglende bremsepræstation, der var ingen praktisk bremsevirkning på hjulene i venstre side af køretøjet, en sættevogn blev indkaldt til kontrolsyn på grund af manglede bremsepræstation, to blev indkaldt til kontrolsyn på grund af skævbremsning, mens to blev indkaldt til kontrolsyn på grund af andre fejl - defekte luftbælge og defekt sideafskærmning.To traktorpåhængsvogne blev også standset. Ingen af dem havde nogen praktisk bremsevirkning. Begge påhængsvogne skulle have afmonteret nummerplader, den ene var dog ikke registreret. Her vil der blive lagt op til frakendelse af førerens førerret.Med 46 køretøjer under luppen vil der blive fundet fejl, men omfanget og alvorligheden af dem ærgrer politikommissær Claus Kjær-Pedersen, der leder Tungvognscenter Nord (TCN).- Det er så ærgerligt, at vi kan gå ud og lave de her kontroller og finde så mange graverende fejl på bremsesystemerne. De her tunge køretøjer er sværvægterne ude i trafikken, og det er klart, at de er umådeligt meget til fare for både sig selv og andre, hvis bremserne svigter, siger han.