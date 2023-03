Havvindmøllepause er afsluttet for fire projekter

Onsdag 22. marts 2023 kl: 16:24

Af: Redaktionen Energistyrelsen stillede onsdag 1. februar sagsbehandlingen af 33 åben dør-projekter i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål.









Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i dialog med statsstøttesekretariatet vurderet, at forundersøgelsestilladelserne udstedt af Energistyrelsen i perioden 2014-2019 til Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark ikke er i strid med EU-retten, og at projekternes eventuelle fremtidige etableringstilladelser og elproduktionstilladelser heller ikke vil være i strid med EU-retten.





Alle fire projekter har fået forundersøgelsestilladelse for flere år siden, da markedssituationen var en anden end i dag.





Energistyrelsen har derfor genoptaget sagsbehandlingen af Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark.





Energistyrelsen er fortsat i gang med vurdere de øvrige projekter under åben dør-ordningen, og vil hurtigst muligt afslutte vurderingen og løbende kommunikere til aktørerne om den videre proces for de enkelte sager.





