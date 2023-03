Manipulation af udstødningssystem kostede bøder på 25.000 kroner

Tirsdag 21. marts 2023 kl: 17:07

Af: Redaktionen

De to lastbiler, hvor der var pillet ved SCR-systemerne, blev fundet ved en kontrol ved Kolding. I hvert tilfælde udskrev politiet en bøde på 25.000 kroner og et krav om, at SCR-systemerne blev bragt i orden.

