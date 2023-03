Solgt rederi bliver i koncernen

Mandag 20. marts 2023 kl: 12:33

Af: Redaktionen Maersk Supply Service, der blev grundlagt i 1967, vil - hvis handlen bliver godkendt af konkurrencemyndighederne, fortsætte som et datterselskab under A.P. Møller Holding.





Planen for Maersk Supply Service er, at selskabet over tid over tid skal udvikle sig til en førende offshore marinevirksomhed, der servicerer offshore vindindustrien.





Maersk Supply Service vil fortsætte under sit nuværende navn og vil bruge Maersk’s syvtakkede stjernelogo som en del af sit brand.









Handlen omfatter også et nyt og banebrydende vindinstallationsskib, som, når det er bygget og afleveret fra værftet, vil etablere Maersk Supply Service som en førende leverandør af offshore-tjenester til vindmølleindustrien.

Ind til handlen er godkendt, vil Maersk Supply Service fortætte uændret som en del af A. P. Møller - Mærsk A/S.





