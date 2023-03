Gravemaskiner stødte mod gamle kystsikringssten - som bliver til ny kystsikring

Torsdag 16. marts 2023 kl: 10:16

Af: Redaktionen Ejendomsselskabet Olav de Linde er lige nu i gang med en større udgravning på Mindet 6. Under udgravningen fandt de en større mængde sten, som har historiske rødder til Aarhus Havn, da de tidligere har været en del af kystsikringen.- Nede i udgravningen på Mindet 6 har vi afdækket en større mængde store sten, der tidligere dannede kystsikring. Denne gamle kystsikring løber tværs igennem udgravningen og skal fjernes i forbindelse med udviklingen af Mindet. Vi går meget ind for genbrug hos Ejendomsselskabet Olav de Linde, så vi har foreslået Aarhus Havn, at vi afleverer stenene til Havnen, så de kan genanvendes til en ny kystsikring, og det synes de heldigvis var en rigtig god idé, siger Martin Reinhold Nielsen, der er senior projektchef hos Ejendomsselskabet Olav de Linde.Ifølge driftsdirektør i Aarhus Havn, Anne Zachariassen, var det oplagt, at de gamle kystsikringssten skulle genbruges som kystsikring på den kommende Yderhavn.- I slutningen af 1800-tallet var de en vigtig del af kystsikringen af Aarhus Havn. De blev dækket til ved en udvidelse omkring 1910. Det er rigtig godt, at vi nu har fået muligheden for at genbruge de gamle historiske sten. De kommer til at indgå i vores nye kystsikring på den kommende Yderhavn, og de vil dermed genoptage deres funktion som kystsikringssten, hvor de endnu en gang skal være med til at sikre virksomhederne på havnen mod Aarhusbugtens bølger, siger Anne Zachariassen.Aarhus Havn arbejder med flere projekter, hvor der indgår genbrugsmaterialer. Det vil også indgå i etableringen af den kommende Yderhavn. Her vil Aarhus Havn for eksempel genanvende overskydende jord fra anlæggelsen af Marselistunnelen og andre anlægsprojekter i Aarhus.