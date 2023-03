Maskinstation har fået to nye landevejsmaskiner med 660 heste

Tirsdag 7. marts 2023 kl: 15:27

Af: Redaktionen Det startede for omkring et år siden med et officielt samarbejde mellem Klokkerholm Maskinstation i Hjallerup og entreprenørvirksomheden Svend Aage Christiansen A/S i Østervrå. Tre måneder senere endte det med, at Svend Aage Christiansen overtog Klokkerholm Maskinstation inklusiv indehaveren, Martin Jespersgaard, og nogle medarbejdere.Martin Jespersgaard har efterfølgende sat sig i førersædet som vognmand med to nye tre-akslede Scania R 660 bogie-trækkere med styrbar bogie - den ene til ham selv og den anden til en af hans trofaste medarbejdere fra maskinstationen- Jeg havde også lastbiler, da jeg havde maskinstationen. Det var selvfølgelig Scania, så da jeg skulle ud at investere igen, blev det selvfølgelig også Scania, siger Martin Jespersgaard, der også har investeret i to fire-akslede gylletrailere fra VM Tarm.Bilerne er fast beskæftiget hos Svend Aage Christiansen A/S - enten med Martin Jespersgaards egne gylletrailere til og fra nordjyske biogasanlæg og lokale landmænd eller med Svend Aage Christiansens tip-trailere med materialer mellem virksomhedens egne grusgrave og store byggerier.Det er VM Tarm har stået for montering af hydraulik-anlæggene på trækkerne, mens Stiholt i Sæby har stået for resten af opbygningen med eloxeret alu-dørk med slebne toppe foran og bag skamlen samt på G-strengene, rustfri galge samt rustfri inddækning af oliekøler på hydraulikanlægget og højt placeret lygtebjælke bag på førerhuset.Og selv om Martin Jespersgaard har valgt masser af fabriksmonteret luksusudstyr i førerhuset, som læderpakke, chaufførpakke+, opbevaringspakke+, infotainmentpakke med navigation samt klimapakke med Premium automatisk justering af varme, har der alligevel været plads til, at FL Buur i Vrå har kunne opgradere interiøret yderligere.Drivlinen på de to tre-akslede trækkere består af en 16,4 liters V8-motor på 660 hk med et maksimalt drejningsmoment på 3.300 Nm, 14-trins gearkasse med integreret krybe- og overgear samt forstærket bagtøj med mekanisk differentialespærre.Martin Jespersgaard forventer, at de nye Scania'er kommer til at køre ca. 100.000 kilometer om året de kommende fire år, som han planlægger at beholde dem. Han har alligevel tegnet serviceaftaler for otte år hos Stiholt. Skulle han vælge at udskifte bilerne inden, kan serviceaftalerne sikre en højere pris, idet de kan overføres til de nye ejere.



De to nye Scania-trækkere er leveret af Stiholts lastbilsælger, Lars Pedersen.





© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.