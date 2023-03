Lastbilproducent kommer med 10 grunde til elektrisk valg

Torsdag 2. marts 2023 kl: 13:28

1. Optimal omstilling med 360 grader eMobility konsultation for alle industrier og anvendelsesområder

Er eMobility rigtig for min virksomhed? Hvad er den bedste måde at gøre min flåde elektrisk på, og hvornår bør jeg gøre det? Overgangen til elektriske køretøjer kan være lig med mange spørgsmål og udfordringer. Som en erfaren partner står MAN altid ved din side og kan hjælpe med at finde den perfekte løsning til din forretning - for en lettere, gnidningsfri og succesfuld overgang. Brug vores MAN eReady Check til at se, hvordan du kan gå elektrisk på alle dine ruter med bare tre skridt.





2. Større miljømæssig ansvarlighed

Et stigende globalt indbyggertal, begrænsede naturlige ressourcer og tiltagende klimaforandringer har gjort bæredygtighed til et kerneområde overalt i samfundet. Målet bør være at begrænse din virksomheds klimaaftryk og på den måde hjælpe med at beskytte og forbedre planeten for os alle.





3. Næsten uendelige muligheder

Takket være den innovative batteriteknologi hos MAN, kan de nye MAN eTrucks let dække op til 800 km per dag; i anden halvdel af dette årti vil dette tal hedde 1000 km om dagen. Derudover betyder det evigt voksende netværk af offentlige ladestandere og Megawatt Charging-teknologien, at elektriske køretøjer kan benyttes på mange forskellige måder. Og fordi bestemmelserne omkring nyttelast på elektriske køretøjer er på niveau med konventionelle lastbiler, er der ingen grund til at gå på kompromis.





4. Skattefradrag, fordele og tilskud

Afhængigt af hvor din virksomhed befinder sig, kan du måske nyde godt af offentlige tilskud, skattefradrag eller lokale tilskud, når du foretager overgangen til elektriske køretøjer. Disse varierer mellem forskellige lande og regioner, så kontakt dine lokale eller regionale myndigheder for mere information.





5. Langsigtet boost af omdømmet

Ved at handle bæredygtigt hjælper virksomheder ikke kun miljøet; de booster også deres eget image og omdømme. Ved at gøre jeres flåde elektrisk i dag, kan I cementere jeres langsigtede image som pionerer og innovatorer.





6. Bæredygtige reduktioner af emissioner

Den højtydende og fuldt elektriske MAN eTruck er et nul-emissionskøretøj. Dette hjælper med at bekæmpe klimaforandringer og reducere emissioner, hvilket gavner både mennesker og planeten på den lange bane.





7. Lavere driftsudgifter

Anvendelsen af e-køretøjer vil skære markant ned på dine løbende udgifter. Fra brændstof og vedligeholdelse til forsikring og afgifter - den nye generation af MAN eTrucks sænker udgifterne til alt dette, ikke mindst takket være den omkostningsmæssige fordel i forhold til fossile brændstoffer. Afhængig af køretøjets kilometertal, dets anvendelse og offentlige tilskud, kan du opleve et fuldstændigt afkast på din investering på bare et par år.





8. Massiv forøgelse af effektiviteten

I modsætning til almindelige forbrændingsmotorer, anvendes næsten 90 procent af energien i elektriske motorer til at bevæge køretøjet fremad. Dette betyder, at næsten ingen energi går tabt i form af varme. Og energi kan også genvindes gennem den strategiske brug af regenerativ bremsning, der sænker energiomkostningerne og samtidig forøger kilometertallet.





9. Ekstremt lav støjforurening

Elektriske køretøjer er næsten lydløse. Dette gør dem ideelt egnede til brug hvornår som helst, på alle tider af døgnet, og giver også en betydelig reduktion af trafikrelateret støjudledning - en stor fordel for den almene livskvalitet.





10. Formindskede omkostninger til vedligeholdelse, færre reparationer

Elektriske motorer kræver hverken luft, brændstof, oliefiltre eller afkøling af motoren. Andre enkeltdele, der er udsatte for slitage, såsom udstødningssystemet, koblingen eller gearkassen, findes heller ikke. Manglen på gnidningsmodstand i trefasede AC synkrone elektriske motorer betyder, at de nærmest ikke kræver vedligeholdelse. Det faktum, at motorerne indeholder færre komponenter er lig med en betydelig reduktion af omkostninger til reparationer.



Af: Redaktionen De 10 gode grunde er med MAN Truck & Bus' egne ord: