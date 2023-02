Bilforhandler i Herning og Silkeborg bliver autoriseret forhandler af store og små lastbiler

Tirsdag 14. februar 2023 kl: 09:44

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Iveco har for nylig lanceret den batterielektriske Iveco eDaily på mellem 3,5 og 7,2 tons totalvægt. Rækkevidden er på op til 300 kilometer. I bykørsel kan Iveco eDaily nå ca. 400 kilometer.- Ole Winther Auto er en etableret og velkendt aktør, som vi har stor respekt for, og vi er glade for at kunne udvide vores netværk i Danmark, som nu bliver endnu bedre for Iveco’s kunder, siger Christina van Breugel, Network Development Manager hos Iveco.Foruden at stå for salg og service af Iveco’s varebiler i Herning-området, huser Ole Winthers forretning nu også en lastvognssælger, så virksomheden nu har alle Iveco-modeller - lige fra de letteste Iveco Daily'er ti lde tungeste Iveco S-WAY- på progemmet.For at kunne efterkomme den høje efterspørgsel og give kunderne den bedst mulige service, vil Ole Winther flytte til en ny lokation, og planen er, at det nye sted åbner til sommer.- Vi foretager en stor satsning, og vi er overbevidste om, at det vil gavne alle vore Iveco-kunder. Anlægget vil blive større, og der vil blive plads til at servicere endnu flere kunder, når vi øger kapaciteten på både salg og værksted, siger Ole Winther.Iveco-kunderne på tunge lastbiler vil have mulighed for at vælge mellem to værksteder i Herning, da Iveco’s nuværende partner, Diesel Dok, fortsætter som servicepartner. I Herning kommer Ole Winther A/S til at ligge i HI Park, ligesom DieselDok. HI Park, der ligger ud til Motorvej Rute 15 mellem Herning og Ikast, rummer blandt andet Herning-Ikast Transportcenter, flere transportvirksomheder og snart to serviceværksteder for Iveco-last- og varebiler.Samarbejdet mellem Diesel Dok og Iveco fortsætter, da Diesel Dok servicerer heavy kunderne frem til, at Ole Winther er klar til at overtage.Også i Silkeborg vil Iveco udvide sit netværk. Hoffmann Biler A/S fortsætter med ansvaret for hele Iveco’s modelprogram som autoriseret forhandler og serviceværksted.For Silkeborg-områdets Iveco Daily-kunder vil Ole Winther Auto blive autoriseret forhandler og serviceværksted for hele det lette modelprogram. Hvilket betyder, at de får mulighed for at sælge og servicere light modeller i Silkeborg.- Vi styrker vores nærvær i Silkeborg, og for alle Iveco-ejere er der automatisk flere muligheder, når de har to veletablerede værksteder at vælge imellem, siger Christina van Breugel.- Med Iveco Daily kommer vi til at udbygge vores udbud og tydeliggøre en satsning på varebiler i Silkeborg. Frem for alt er det for at tilgodese kundernes behov på varebiler. Et marked som vækster, hvor vi vil være med og tage markedsandele sammen med Iveco Danmark, siger Ole Winther.Iveco har for nylig lanceret Iveco eDaily - en batteri-elektrisk varebil, der spænder fra 3,5 til 7,2 tons totalvægt. Rækkevidden er på op til 300 kilometer.- I bykørsel kan Iveco eDaily nå ca. 400 kilometer. Det indebærer, at størstedelen af alle transporter i Danmark kan laves med en Iveco eDaily, siger Christina van Breugel.Også i Viborg sker der forbedringer i Iveco’s netværk, idet Viborg Lastvognservice bliver nyt autoriseret serviceværksted for medium- og heavy- lastbilerne. Hoffmann Biler A/S er fortsat ansvarlig for salget i Viborg.