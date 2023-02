Elektriske lastbiler skal samles i Eindhoven

Onsdag 1. februar 2023 kl: 11:28

Af: Redaktionen Den nye elektriske lastvognssamleenhed, der er placeret hos DAF Trucks i Eindhoven, har været under opførelse gennem de seneste 18 måneder.De første DAF XD og XF Electric-lastbiler ruller af samlebåndet til foråret. DAF forventer, at produktionen vil stige til flere tusinde køretøjer om året over de næste år i overensstemmelse med den stigende efterspørgsel efter fuldt elektriske lastbiler.





Grundlaget for en elektrisk New Generation DAF lastbil er en såkaldt glider - et chassis uden drivlinje, men med et førerhus. Glideren fremstilles på DAF's primære lastbilproduktionslinje. 4x2 trækkere og 4x2 samt 6x2 forvogne monteres på XD og XF Electric lastbiler i en ottetrins proces på samlefabrikken for elektriske lastbiler.







To samlelinier

Den nye fabrik har faktisk to samlelinjer. Batteripakkerne samles på undermontagelinjen, mens alle højspændingskomponenter, herunder batterier og drivlinje, monteres på chassiset på hovedmontagelinjen. Derefter udføres der grundige kontroller på de sidste stationer for at sikre, at lastbilen fungerer, som den skal.







Som for alle DAF køretøjer bliver XD og XF Electric skræddersyet, så de passer perfekt til den enkelte kundes ønsker. Derfor er de elektriske drivlinjer modulopbyggede. Udover tilgængeligheden af to Paccar EX motorer, der fåes med seks forskellige ydelsesværdier, kan batteripakkerne også monteres i forskellige positioner på chassiset, afhængigt af behov. Det giver maksimal fleksibilitet for karosseribyggere.







DAF XD og XF Electric blev lanceret på IAA-messen i Hannover i september sidste år. De fuldt elektriske Paccar-drivlinjer leverer effekter på mellem 170 og 350 kW (210-480 hk). DAF tilbyder også et udvalg af batteripakker gennem en modulær tilgang. Den mindste pakke indeholder to "strenge", som tilsammen har en kapacitet på 210 kWh, og tilbyder en rækkevidde på op til 200 kilometer. Den største har fem "strenge" med en kapacitet på 525 kWh og kan opnå en rækkevidde på over 500 kilometer. De elektriske lastbiler er udstyret til hurtig opladning, og selv den største batteripakke kan oplades fra 0-80 procent på lidt over 45 minutter.







International Truck of the Year

Den DAF XD repræsenterer en ny standard inden for distributionssegmentet takket være dens sikkerhedsfunktioner og effektivitet samt chaufførkomfort. DAF XD-serien blev for nylig blev kåret som "International Truck of the Year 2023" og fulgte dermed i sporene på DAF XF, XG og XG⁺, som blev valgt til International Truck of the Year 2022".









