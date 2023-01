Taastrup og Hirtshals får de første ladepladser til el-lastbiler

Fredag 27. januar 2023 kl: 09:48

Opladningsmønster er anderledes end for privatbiler



Fakta om E.ON's ladestandere til lastbiler:

De første offentligt tilgængelige ladestandere dedikeret til tung transport sættes op ved Høje Taastrup Transportcenter på Estland Alle i Taastrup og forventes at være i drift i slutningen af 2023. Seks lastbiler kan lade på sitet samtidigt.

Herefter følger tre lynladere på 400 kW til seks el-lastbiler ved Hirtshals Transportcenter på Dalsagervej i Hirtshals

Ladestanderne har en effekt på 400 kW, men kan skaleres op til 1 MW, når teknologien er klar

E.ON understøtter alle former for opladning til tung transport; både offentlige ladestandere og privatejede ved depoter, terminaler og virksomheder

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sådan kommer de nye ladesites til el-lastbiler til at se ud. Lastbilerne kan komme til fra begge sider. (Illustration: E.ON)Hidtil er de få eldrevne lastbiler, der kører i Danmark, kommet i stødet ved egne depoter.Nu sætter E.ON Drive Infrastructure som de første i Danmark strøm til offentligt tilgængelige 400 kW-ladestandere, der er dedikerede til den tunge transport. De første seks lynladestandere skal op ved Høje Taastrup Transportcenter i år, hvilket er starten i Danmark på E.ON's korridor af standere ned igennem Europa til el-lastbiler. Herefter følger tre lynladere på 400 kW til seks el-lastbiler ved Hirtshals Transportcenter.Centralt for hele manøvren, som E.ON Drive Infrastructure Denmark er i gang med i tæt samarbejde med lastbilsproducenterne, er at skabe tryghed og gøre det let for vognmandsforretninger at skifte til el, og der kan E.ON trække på sin erfaring fra 13 europæiske lande.I første omgang sætter E.ON tre 400 kW-ladestandere op hvert sted, der kan lade seks el-lastbiler op samtidigt, da pladserne er designede, så chaufførerne i de batterielektriske lastbiler sætte stikket i på begge sider af standerne.- Erhvervstransport på el halter efter den udvikling, vi har set de senere år for privatbiler. Som ladeoperatør vil vi gå forrest og lette adgangen til opladning - også for den tunge transport. Jo flere lademuligheder vi har strategisk placeret rundt om i landet, jo lettere bliver det at få lastbiler over på el. Vi vil investere i og skrue op for grøn omstilling af den tunge transport - både offentlige og privatejede ladestandere, siger Anders Krag, der er Managing Director for ladenetværket E.ON Drive Infrastructure Denmark.E.ON peger på, at omkring en fjerdedel af Europa's samlede CO2-udledning kommer fra transporten, og ifølge Det Europæiske Miljøagentur kommer 71,7 procent af den udledning fra vejtransporten. Tunge køretøjer og lette varevogne står for omkring en tredjedel.- Høje Taastrup Transportcenter har dagligt over 5000 besøg af lastbiler. Med aftalen med E.ON bliver vi klar til el-lastbilerne, og vi ser en stor fordel i at være de første til at tilbyde offentlig tilgængelig opladning til el-lastbiler og -varebiler, siger Mikkel Merrild, der er driftchef i Høje Taastrup Transportcenter.Det er ikke kun på rastepladserne, at E.ON forbereder sig til el-lastbilerne. Tung transport stiller særlige krav, fordi opladningen skal passe ind i det køremønster og funktion, som lastbilen eller varebilen har. Derfor arbejder E.ON på aftaler og samarbejder med transportfirmaer, lastbilproducenter, fragtfirmaer, lagerhuse og andre steder, hvor man kunne tænke sig, at en bil kan lade op, mens den bliver læsset, eller chaufføren holder hviletid.