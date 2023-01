Hollandsk kaptajn er blevet dømt for forsømmelse og sprit-sejlads

Onsdag 25. januar 2023 kl: 13:24

Af: Redaktionen Det 88 meter lange hollandske fragtskib »Beaumaiden« stødte på grund ud for Sorthat-Muleby - blandt andet fordi kaptajnen havde forladt broen uden at være blevet afløst. En længerevarende efterforskning og en udtalelse fra Søfartsstyrelsen førte til, at den 38-årige hollandske kaptajn tirsdag 18. oktober 2022 blev tiltalt for tre forhold.Den 38-årige kaptajn blev tiltalt for overtrædelse af lov om sikkerhed til søs, herunder spiritussejlads med en promille på mindst 1,55 samt for at have udvist grov forsømmelse i tjenesten, idet han navigerede skibet i strid med godt sømandskab, da han forlod broen uden at være afløst. Ved grundstødningen havde der ikke været nogen på broen i fire timer.Ved onsdagens retsmøde blev der afsagt en udeblivelsesdom, idet kaptajnen ikke mødte op. Han blev idømt en indkomstbaseret bøde på 56.000 kroner samt frakendelse af retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller maskinmester i et år fra domsafsigelse.Kaptajnen har 14 dages betænkningstid i forhold til at anke dommen.