Hurtigfærge bliver forsinket

Tirsdag 17. januar 2023 kl: 10:45

Af: Redaktionen Express 5 bliver forsinket i levering fra værftet i Filippinerne. Det ligger fast efter teknikere fra Molslinjen netop har været på besøg på værftetPlanen er - efter at teknikere fra Molslinjen har besøgt værftet og kunne konstatere, at færgen ikke kunne leveres til den aftalte tid - at færgen leveres til Bornholmslinjen i slutningen af februar. Det sker på værftet i Filippinerne, hvorefter færgen sejles til Rønne, hvor den skal godkendes og synes af myndighederne, inden den kan sættes i drift.»Express 5« optræder lige nu i sejlplanerne på Bornholm fra 20. marts.- Det er usikkert, om vi kan nå det til den dato. Derfor er vi desværre nødt til at arbejde med et alternativ, hvor »Express 5« først sættes i sejlplan efter påske, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen