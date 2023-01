Udstiller sætter lastbiler, busser medarbejdere op til transportmessen i Herning

Mandag 16. januar 2023 kl: 20:34

Af: Redaktionen Scania kommer i år til Herning med et stærkt hold og et bredt udvalg af produkter - køretøjer og løsninger - til alle i transportbranchen, hvor el og gas vil være stærkt repræsenteret side om side med V8 og Super på messen, hvor Scania i år er i Hal D, E, B og H.Scania fremhæver allerede nu, at der vil være rig mulighed for at få et kig på og høre mere elektriske løsninger, hvor både BEV (Batterielektriske lastbiler), HEV (Hybrid) og PHEV (Plug In Hybrid) vil indtage pladserne på Scania's stand i selskab med gaslastbiler, der bliver kørt til Herning i flere udgaver.Der vil være bud på løsninger til alle typer af vognmandsforretninger og transportfirmaer, og i erkendelse af, at transportbranchen mange år endnu vil have behov for dieseldrevne lastbiler, har Scania valgt at både V8- og Super-motoren skal have en stolt plads i Messecenter Herning endnu et år.- Vi ved, at mange af vores kunder kommer til transportmessen i Herning, og vi ved, at rigtig mange af messens gæster gerne vil se den brede palette. De kommer for at se nyheder, og hvad der rører sig, og de kommer også for at se nogle vilde opbygninger og det store tjubang-setup. Vi har det hele til alle, og det skal vises frem, siger Jannie Christiansen, der er Marketing- og Kommunikationschef hos Scania Danmark.På service-siden er en del af Scania's opbygger-team til stede på messen, hvor de vil have tid til at møde eksisterende kunder og nye kunder til en faglig snak.Derudover er Scania Finans med på messen sammen med Scania Fleet Management og Scania Driver Academy. Finanseksperterne kan fortælle om løsninger, der kan spare vognmanden for ekstraudgifter, hvis et uheld sker og lastbilen totalskades. De står også klar til at tale om Scania's fordelagtige lastbilforsikringer til både nye og brugte biler.Hos Scania Fleet Management vil de besøgende kunne få en solid orientering om fordelene ved Scania's løsning til GPS-kortvisning af bilerne, detaljeret brændstofopfølgning, automatiseret fartskriver-service samt geo fence-funktioner, der er ved at finde deres vej ind til blandt andet automatisk hastighedsbegrænsning ved bykørsel eller omskiftning til elektrisk drift for en hybrid-lastbil, der nærmer sig en kundedefineret “silent-zone”.Interesserede vil også kunne høre mere om muligheden for at tage kørekort til lastbil hos Scania Driver Academy, der er AMU-godkendt. Scania's undervisere vil være på standen og klar til at fortælle om holdstart, priser og undervisning. Den praktiske undervisning på Scania Driver Academy sker i de nyeste Scania modeller.Også på busfronten melder Scania, at der vil være spændende på årets transportmesse.På messen i år vil Scania levere to meget interessante lastbiler til et par af Danmarks kendte vognmænd. Når nøglerne er givet videre til deres ejermænd vil besøgende få lejlighed til at tale med vognmændene, se deres nye leveringer og blive inspireret.