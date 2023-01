Otte ud af ti passagerer er kommet tilbage

KØBENHAVNS LUFTHAVN:

Onsdag 11. januar 2023 kl: 10:58

Af: Redaktionen Sammenlignet med 2021 er antallet af rejsende mere end fordoblet fra 9,1 millioner til 22,1 millioner i 2022. Årets mest travle dag blev 27. juli med 89.000 sommerrejsende. Den mest stille var 18. januar under omikron-udbruddet, hvor tallet var 16.000.Hos Københavns Lufthaven peger man på, at flyselskaberne er tilbage i fuld drift. Over hele året var der 59 forskellige flyselskaber, der fløj på 315 ruter til 160 destinationer.Københavns Lufthavn kunne i 2022 også byde flere helt nye flyselskaber velkommen, blandt andre islandske Nice Air, græske Sky Express og Montenegro Air.



På grund af Ruslands invasion af Ukraine og lukningen af luftrummet er mange af flyveruterne til Asien blevet længere og dyrere. Det betyder blandt andet at ruten til Tokyo er midlertidig sat på hold. Dertil er der corona-situationen i Kina.





