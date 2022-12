Litauisk chauffør blev udvist af Danmark

Torsdag 15. december 2022 kl: 13:15

Af: Redaktionen - Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, standsede en litauisk lastbil 10. november 2020 ved Hærvejens Rasteplads ved Give. Ved kontrollen viste det sig, at det ikke var chaufførens eget førerkort, der sad i takografen, siger specialanklager Pernille Moesborg.- Han blev dømt for i syv tilfælde, at have anvendt sin fars førerkort med det formål at skjule overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne, siger hun videre.Lastbilchaufføren blev idømt 30 dages betinget fængsel, en samlet bøde på 40.750 kroner, ubetinget frakendelse af førerretten til tunge køretøjer i Danmark i seks måneder fra endelig dom samt udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år.På grund af en lang sagsbehandlingstid blev bøden nedsat.Lastbilchaufførens advokat udbad sig betænkningstid på chaufførens vegne.Chaufførens litauiske vognmand har tidligere vedtaget en bøde på 217.000 kroner for sit ansvar for overtrædelserne.