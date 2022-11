Ny dobbeltdækker holdt parat - og kørte til Thy

Onsdag 30. november 2022 kl: 13:16

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen De gode råd endte med at blive ikke helt så dyre som frygtet. For Scania Danmark havde en ny Beulas Jewel dobbeltdækker-demobus holdende på lager til en konkurrencedygtig pris, og den blev løsningen for busmanglen hos Snedsted Turistbusser.- Det var selvfølgelig uheldigt, at vores ældre dobbeltdækker blev sat ud af spillet, men faktisk havde vi allerede før uheldet aftalt med Scania Danmarks bussælger, Dan Schroeder, at han skulle komme forbi og vise os den nye Scania Beulas Jewel dobbeltdækker, fortæller vognmand Knud E. Gregersen fra Snedsted Turistbusser.- Det viste sig, at dobbeltdækkeren passede perfekt til vores behov, så inden der var gået en uge, havde vi handlet og fået leveret den nye bus, siger Knud E. Gregersen videre.Interesserede kan læse mere i Magasinet Bus 11 - 2022, der kan hentes