Fynsk fødevarevirksomhed kører ud med to-akslet boks-trailer

Torsdag 10. november 2022 kl: 11:06

Chassis-opbygning:

Chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Boks-opbygning:

Sider i ca. 20 mm GRP/Plywood (krydsfiner) med 350 mm skurreliste i bunden

Binderækker i 900 mm højde

2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem og med 2 stk. indbyggede stanglukker pr. dør

Pladebund der er TÜV-godkendt til 9.000 kg

Udtræksbar tre-trins stige i bagenden

Af: Redaktionen Om den nye to-akslede Kel-Berg city bokstrailer:Kel-Berg traileren er leveret med to ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Trailerens første aksel er med lift. Tilladt totalvægt er på 34.000 kg.Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.Fipros A/S, “Food Industry Processing Services”, er lønproducent af fødevarer og fødevareingredienser. Virksomheden tilbyder en række forskellige procesløsninger, herunder blanding, tørring, formaling, bio-forarbejdning, komprimering og pakning.



Virksomheden blev grundlagt i 1992 under navnet Dan Blends A/S og skiftede navn til Fipros A/S i 2009 efter at have erhvervet et supplerende produktionsanlæg i Sverige





