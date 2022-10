To arbejdsgiverforeninger for rederier er blevet til én

Fredag 28. oktober 2022 kl: 10:29

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Danske Rederier har siden 2018 huset to forskellige arbejdsgiverforeninger med hver deres overenskomster. De to arbejdsgiverforeninger har baggrund i fusionen i 2018 mellem Danske Rederier og Rederiforeningen af 2010, men de ordinære medlemmer af Danske Rederier har på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at sløjfe den sidste rest af opdeling og også fusionere selve arbejdsgiverforeningerne.- Vi er nu endegyldigt én samlet forening og organisation, som repræsenterer dansk skibsfarts interesser og forhandler overenskomster på medlemmernes vegne. Det gør det administrativt mere simpelt, siger Anne W. Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.Fusionen får i praksis ingen betydning for rederiernes medlemskab, og vilkårene for de søfarende er uændrede. Den eneste ændring er, at overenskomsten for navigatører, der i DRO II er indgået med Lederne Søfart erstattes af en eksisterende og tilsvarende overenskomst indgået i DRO I med Metal Maritime som overenskomstpart.