Politiet anholdt kaptajn på containerskib

Fredag 28. oktober 2022 kl: 10:24

Af: Redaktionen Vagtchefen hos Fyns Politi oplyser til Ritzau, at det tyske containerskib gik på grund omkring klokken 02.00 natten til fredag omkring 200 meter nordøst for Strib. Skibets sejlmønster forud for grundstødningen skærpede politiets interesse for, om der var tale om spiritussejlads.Politiet sejlede derfor ud til skibet, hvor kaptajnen blev anholdt og bragt i land, så der kunne tages en blodprøve.